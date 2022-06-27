Барнаульский водоканал заменил устаревшее оборудование на одной из насосных станций города
Компания повышает качество водоснабжения краевой столицы
Барнаульский водоканал заменил оборудование на насосной станции второго подъёма. Специалисты предприятия демонтировали вышедший из строя затвор, который прослужил 37 лет, и установили на его место новый.
Современный затвор диаметром 800 мм изготовлен из высокопрочного чугуна. Кроме того, он оснащён электроприводом, что позволит плавно регулировать подачу воды, максимально оперативно ограничивать и возобновлять водоснабжение при проведении плановых и неотложных работ.
«Старая запорная арматура не обеспечивала необходимую герметичность, в связи с чем возникали сложности с выводом на профилактическую промывку резервуара. Её замена на новое оборудование позволит повысить качество и надёжность водоснабжения практически всего города», — рассказал директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов.
Сотрудники предприятия проводили земляные работы на глубине более восьми метров. Для этих целей задействовали спецтехнику водоканала — экскаватор, автокран, КамАЗ с КМУ. Отметим, что на время проведения работ водоснабжение не ограничивалось, поэтому горожане не почувствовали никаких неудобств.