Барнаульский врач пожаловался на увольнение за отказ принуждать пациентов к вакцинации

Врач скорой помощи из Барнаула заявил, что его уволили за отказ принуждать пациентов к вакцинации, сообщает "Подъём". Также он рассказал, что бригадам скорых недоплачивали, если спустя две недели после вызова на дом пациент решал не прививаться.

По словам медика, официальной причиной стало отсутствие у него прививки. Однако врач уверяет, что 80% работников подстанции на тот момент не были вакцинированы, однако отстранили только его.

Потеряв работу, врач написал в городском паблике, что будет жаловаться в прокуратуру. После этого, как рассказал медик изданию, кто-то разбил лобовое стекло его машины.

"25 ноября меня внезапно забрали в полицию из-за заявления о клевете от заведующего. Тогда же я написал встречное заявление. И 26-го опять обнаруживаю свой автомобиль с побитым стеклом. На этот раз лобовым. Через некоторое время мои ближайшие родственники сообщают мне об идентичных случаях с их имуществом", – рассказывает врач.

Медик заявил, что решил покинуть Россию, поскольку ему и его семье угрожает опасность.

Напомним, в октябре 15 сотрудников станции скорой помощи города Облучье в Еврейской автономной области написали заявление об увольнении из-за отказа проходить вакцинацию. Большинство из них подрабатывают в ковидном госпитале и ни один сотрудник якобы не заболел, а потому делать прививку врачи не собираются. Затем стало известно, что ещё 12 медиков уволились. Также сообщалось, что в Минздраве уже нашли замену врачам скорой. Позже появилась информация, что медики решили вернуться на работу.