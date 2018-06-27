Барнаульский выпускник сдал ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов

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Итоги Единого госэкзамена по обществознанию подвели в Алтайском крае — среди сдававших этот предмет максимальный балл получил один выпускник из барнаульской школы №127, сообщает "Алтайская правда" со ссылкой на данные регионального министерства образования и науки.

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Всего ЕГЭ по данному предмету сдавали в крае почти шесть тысяч человек. Минимальное количество баллов, которое было необходимо набрать участнику ЕГЭ по обществознанию для поступления в вуз, составляет 42 балла.

В целом по количеству сдающих данный предмет, по среднему баллу и по числу стобалльников результаты экзамена остались на уровне прошлого года.

Те, кто не явился на экзамен по уважительным причинам, смогут сдать его в резервный день - 28 июня. Кроме того, 2 июля также организован резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

Персональные результаты участников ЕГЭ на территории Алтайского края доступны через следующие информационные системы: