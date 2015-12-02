Барнаульский ''Зернобанк'' признали банкротом
Заявление ЦБ РФ о признании банка банкротом удовлетворил арбитражный суд Алтайского края. Лицензию у банка отозвали 24 сентября.
Как сообщалось ранее, временная администрация банка во время анализа финансового состояния выяснила, что обязательства превышают активы на 345 млн рублей. Объем активов равен 1,1 млрд рублей, а обязательств — 1,5 млрд.
Центробанк отозвал лицензию у ''Зернобанка'' 24 сентября 2015 года. До этого финансовое учреждение занимало 398-е место по объемам активов среди банков России.
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В конце августа Арбитражный суд Алтайского края по иску одного из крупнейших зерноперерабатывающих предприятий региона – ОАО ''Мельник'' – арестовал счета. Компания в 2013-2014 годах разместила в банке крупные депозиты по 50 млн рублей. В 2015 году зернопереработчик решил отозвать вклады, и банк перечислил их на его расчетный счет, который открыт в этом же кредитном учреждении. Но при этом банк не дал возможности компании снять эти деньги и закрыл ей доступ к системе электронных расчетов.
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В первой половине сентября банк приостановил обслуживание клиентов, после чего у него была отозвана лицензия.
Банк был основан в декабре 1992 года в форме товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО). Учредителями выступили зерноперерабатывающие предприятия, элеваторы и хлебокомбинаты Алтайского края.
По сообщению "Банки.ру", на текущий момент основными бенефициарами банка являются Николай Николаев (27,39%), Шукурулла Атабаев (12,34%), Константин Губин, Мерген Джимбинов, Дмитрий Зайцев (по 9,57%), Геннадий Бабаскин (5,98%), Олег Шершнев (5,23%), супруги Инна и Александр Левончук (совокупно 4,89%), Любовь Ветошкина (1,58%), Сергей Тарасов (1,55%), Раиса Шевнина (1,39%). Оставшаяся часть (6,25%) распределена между акционерами-миноритариями.
Помимо головного офиса сеть подразделений кредитной организации насчитывает четыре филиала и десять дополнительных офисов. Все подразделения расположены в пределах Алтайского края. Среднесписочная численность персонала на 1 апреля 2015 года составляла 202 человека. Сеть собственных банкоматов не развита.