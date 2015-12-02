Барнаульский ''Зернобанк'' признали банкротом

Арбитражный суд Алтайского края удовлетворил заявление Центробанка РФ о признании банкротом барнаульского АО ''Зернобанк'', сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.

Как сообщалось ранее, временная администрация банка во время анализа финансового состояния выяснила, что обязательства превышают активы на 345 млн рублей. Объем активов равен 1,1 млрд рублей, а обязательств — 1,5 млрд.

Центробанк отозвал лицензию у ''Зернобанка'' 24 сентября 2015 года. До этого финансовое учреждение занимало 398-е место по объемам активов среди банков России.

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В конце августа Арбитражный суд Алтайского края по иску одного из крупнейших зерноперерабатывающих предприятий региона – ОАО ''Мельник'' – арестовал счета. Компания в 2013-2014 годах разместила в банке крупные депозиты по 50 млн рублей. В 2015 году зернопереработчик решил отозвать вклады, и банк перечислил их на его расчетный счет, который открыт в этом же кредитном учреждении. Но при этом банк не дал возможности компании снять эти деньги и закрыл ей доступ к системе электронных расчетов.

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В первой половине сентября банк приостановил обслуживание клиентов, после чего у него была отозвана лицензия.