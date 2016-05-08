Барнаульское "Динамо" сыграет с футбольным клубом "Новокузнецк" 8 мая

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Очередной матч первенства России по футболу среди команд клубов Профессиональной футбольной лиги пройдет в воскресенье, 8 мая.

Местный клуб "Новокузнецк" сыграет с барнаульской командой "Динамо", сообщает пресс-служба администрации Алтайского края. Игра начнется в 18:30 по барнаульскому времени.

Отмечается, что в 20 играх барнаульская команда набрала 21 очко, и сейчас "Динамо" занимает шестую строчку турнирной таблицы.

Последний раз алтайские спортсмены сражались с "Якутией" 6 мая. Тогда встреча закончился со счетом 2:2.