Барнаульское "Динамо" сыграет с футбольным клубом "Новокузнецк" 8 мая

Барнаульские футболисты в 20 играх набрали 21 очко и в данный момент занимают шестую строчку турнирной таблицы

8 мая 2016, 12:53

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Очередной матч первенства России по футболу среди команд клубов Профессиональной футбольной лиги пройдет в воскресенье, 8 мая.

Местный клуб "Новокузнецк" сыграет с барнаульской командой "Динамо", сообщает пресс-служба администрации Алтайского края. Игра начнется в 18:30 по барнаульскому времени. 

Отмечается, что в 20 играх барнаульская команда набрала 21 очко, и сейчас "Динамо" занимает шестую строчку турнирной таблицы. 

Последний раз алтайские спортсмены сражались с "Якутией" 6 мая. Тогда встреча закончился со счетом 2:2.

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