Барнаульское "Динамо" усилилось опытным защитником

ФК "Динамо-Барнаул" подписал контракт с новым футболистом. Игроком алтайского клуба стал 33-летний центральный защитник Николай Шинкевич.

Игрок является воспитанником томского футбола. Начал свою футбольную карьеру в 2005 году в клубе "Томь". Затем защитник несколько лет играл в Кемеровской области за команды "Кузбасс" (Кемерово), ФК "Распадская" (Междуреченск") и "Новокузнецк".

В 2018 году Шинкевича признали лучшим футболистом Кемеровской области, сообщает пресс-служба динамовцев.

Напомним, ближайший матч в рамках первенства ПФЛ барнаульцы проведут 7 сентября на выезде в Екатеринбурге против местного "Урала-2".