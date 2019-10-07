Барнаульского футболиста Александра Соболева вызвали в сборную России

Нападающий футбольного клуба "Крылья Советов" Александр Соболев был приглашен в сборную России по футболу, сообщает "Алтайский спорт".

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Прочее Барнаульский футболист Соболев возглавил гонку бомбардиров Премьер-лиги

Его вызвали вместо травмированного в недавнем матче Федора Смолова.

"Эмоции от вызова в сборную у меня только положительные. Не сказать, что ждал вызова, тем более список уже был. Для меня это стало неожиданностью. Я дома сидел, кушал, и тут вдруг звонит Черчесов. Спрашивает, как у меня настроение, и говорит, что скоро у меня вылет", – рассказал Александр.

Сейчас Соболев занимает первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ. Барнаульцем интересуются английские клубы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что интерес к нему проявляет "Манчестер Юнайтед", но Соболев опроверг эту информацию. При этом футболист рассказал, что на его матчи приходят скауты лондонского "Арсенала".