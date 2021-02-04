Барнаульского риелтора осудят за мошенничество с жильем для сирот и инвалидов

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 44-летнего жителя Барнаула. Мужчину обвиняют в крупном мошенничестве с жильем для сирот и инвалидов.

По версии следствия, в 2014-2015 годах барнаулец оказывал риелторские услуги, специализируясь на клиентах с государственными субсидиями на жилье. Он специально занижал сумму выделяемых средств государством, предлагая доплатить разницу из личных денег.

Всего от действий обвиняемого пострадали шесть сирот и два инвалида, которые передали ему от 90 до 200 тысяч рублей. Общий ущерб от действий превысил 1 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, пишет пресс-служба алтайской прокуратуры.