Барнаульского школьника-наркодилера на три года отправили в колонию

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Школьник из Барнаула приговорен к реальному лишению свободы за распространение наркотиков, сообщает краевая прокуратура.

В данный момент установлено, что ученик 10 класса познакомился в сети с лицом, предложившим ему распространять наркотические средства.

"На момент задержания подросток разместил на территории разных районов Барнаула в общедоступных местах девять пакетиков с наркотическим средством, которые были изъяты сотрудниками полиции после задержания виновного. Кроме того, при задержании учащегося в ходе личного досмотра у него в рюкзаке и носке было обнаружено и изъято 12 свертков с наркотическим средством и мобильный телефон с перепиской, касающейся продажи наркотиков", — уточняют в правоохранительном ведомстве.

Суд приговорил десятиклассника к трем годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.