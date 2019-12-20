Барнаульскому "Динамо" потребуется еще 6 миллионов в год из-за закрытия лиги "Восток"

Бюджет барнаульского футбольного клуба "Динамо" вырастут в следующем сезоне на 6 миллионов рублей из-за реорганизации зоны "Восток" второго дивизиона. Скорее всего, нагрузка ляжет на региональный бюджет. В ПФЛ уверены, что затраты можно будет окупить дополнительным интересом к играм со стороны болельщиков. Сейчас бюджет команды около 35 миллионов в год. Об этом в интервью изданию "Спорт-экспресс" рассказал президент ПФЛ Андрей Соколов.

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"Тратить больше придется вследствие увеличения матчей, то есть футболисты будут получать больше практики, а это поможет игрокам развиваться. Со своей стороны лига постарается сделать удобный календарь, чтобы клубы не переплачивали. К тому же можно окупить расходы на выездные матчи благодаря проведению домашних встреч. Больше матчей – значит, больше возможностей привлечь новых спонсоров. В общем, затраты на транспорт – не критическая история. Из-за этого команды не снимаются и не должны сниматься", – сказал он.

По мнению Соколова, клубы группы "Восток" заинтересованы в этом решении, а их руководители – в участии в эффективных соревнованиях. Все шесть команд группы "Восток" имеют потенциал участвовать и в вышестоящих турнирах, потому что располагаются в региональных центрах – Омск, Сахалин, Новосибирск, Чита, Барнаул, Иркутск.

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При этом речи от отказа от системы "осень – весна" речи нет.

Ранее стало известно, что профессиональная футбольная лига "Восток", где выступает барнаульская команда "Динамо", будет реформирована. С сезона 2020/21 во втором дивизионе останутся четыре зоны: "Центр", "Запад", "Урал-Поволжье" и "Юг". Их победители будут выходить в ФНЛ. Ожидается, что это позволит привлечь на домашние игры "Динамо" новых болельщиков.

Уже известно, что наша команда будет выступать в зоне "Урал-Приволжье" вместе с ФК "Новосибирск". Всего в чемпионате в этом сезоне там выступают 12 команд, среди которых есть дубли Премьер-лиги.