Баскетболисты БК "Барнаул" выиграли ещё один матч Суперлиги-1

БК "Барнаул" одержал вторую подряд победу на старте своего дебютного сезона в чемпионате Суперлиги-1. Матч второго тура против московского ЦСКА-2 состоялся 10 октября в барнаульском спорткомплексе "Победа" и завершился со счётом 85:75 (22:26, 22:16, 15:19, 26:14) в пользу алтайских баскетболистов.

Новости

Спорт Сборная России с минимальным счётом обыграла сборную Словакии

Самым результативным в составе "Барнаула" стал Александр Мартынов, который набрал 29 очков.

В первом туре, 7 октября, дебютанты Суперлиги-1 также дома выиграли у уфимского "Уфимца" со счётом 82:62.

Напомним, в сезоне 2020/21 "Барнаул" выиграл Суперлигу-2 и получил право выступать рангом выше.

Следующий матч команда Евгения Горева вновь проведёт на своей площадке. 14 октября в 1/8 финала Кубка России "Барнаул" примет московскую команду МБА.