Бастрыкин взял на контроль дело о гибели надышавшегося газом ребёнка в Алтайском крае

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о гибели 10-летнего мальчика в Алтайском крае, который надышался газом и упал в заброшенном здании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, трагедия случилась днём 21 сентября в одном из сёл Мамонтовского района. Пятеро детей купили газовый баллончик в магазине и ушли в местную заброшку. Там 10-летний мальчик вдохнул газ, от чего ему стало плохо и он упал. Ребёнок скончался до приезда скорой. Уголовное дело тогда возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности.

Кроме того, председатель СК обратил внимание на подобный инцидент, случившийся 22 сентября в Республике Хакасия. Тогда в Черногорске было найдено тело 13-летнего ребёнка, а рядом с ним – баллон с бытовым газом.

"Председатель СК России запросил у руководителей следственных управлений доклады о ходе расследования уголовных дел, поставив их на контроль в центральном аппарате СК", – говорится в сообщении.