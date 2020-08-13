"Батюшка не по этому делу вообще". Инженер раскритиковал священника из Барнаула

Российский инженер-конструктор космической техники Владимир Бугров раскритиковал барнаульского священника Александра Микушина, который ранее в соцсетях обратился к американскому предпринимателю Илону Маску. Микушин благословил "раба Божиего Илона" и попросил помочь отечественным конструкторам в производстве возвращаемых ракетных ступеней, потому что ступени ракеты-носителя "Протон", по словам иерея, загрязняют природу.

"Батюшка не по этому делу вообще. При чем тут ступени? Должна работать отрасль, целая отрасль, которую у нас создавали десятилетиями. Разрушили, но не совсем. В США же она работает, вот и все", – цитирует телеканал "360" Бугрова.

Также инженер подверг критике слова Микушина о загрязнении природы отработанными ступенями: "А батюшка сам по себе природу не загрязняет ничем? Сколько у нас свалок токсичных, надо соизмерять понятия".