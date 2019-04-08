Базар возвращается: рядом с пешеходной улицей в Барнауле установят павильоны

Фото: "Алтайгражданпроект"

Рядом с обновленным зданием "Старого базара" в Барнауле будет организована уличная торговля. Речь идет о десятках специальных павильонов, где туристы и гости пешеходной улицы Мало-Тобольской будут пробовать продукцию алтайских производителей. Об этом в ходе круглого стола, организованного Общественной палатой, рассказал автор проекта – архитектор "Алтайгражданпроекта" Евгений Башкиров.

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По его словам, вдоль всей пешеходной зоны Мало-Тобольской установят павильоны под специальными навесами. Также рядом с ларьками появятся большой туалет, специальные небольшие зоны отдыха, а также площадка, где будут проходить различные городские мероприятия. В общей сложности, рядом с Мало-Тобольской будет установлено в общей сложности несколько десятков павильонов. В них пешеходы туркластера смогут покупать продукцию алтайских производителей. Как отметила соучредитель компании "ТЦ БЦ" Анна Ломоносова-Тайшина, одна из задач концепции нового "Старого базара" – гастрономический туризм. Планируется, что на этой территории в будущем будут проходить различные фестивали меда, сыра, молочной продукции, а зимой на пешеходной зоне на постоянной основе будет установлен снежный городок.

Изначально планировалось, что собственник территории – компания "Сибирия" – организует за зданием базара зону для городских праздников с местами для гуляний и семейного отдыха. Кроме того, за "Старым базаром" планировалось построить здание.

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Однако Евгений Башкиров заметил, что до окончания реализации проекта осталось лишь шесть лет и вряд ли найдется инвестор, который построит этот объект. За счет того, что площадь будет оборудована легкими, нестационарными конструкциями, их можно будет демонтировать в любой момент для крупного проекта.

Что касается самого здания "Старого базара", то на первом этаже будет организовано пространство для проведения мастер-классов для шеф-поваров, на втором – оборудование для нарезки слайсов, на площади рядом также появятся места для мастер-классов. Кроме того, в новом пространстве будут работать современный рынок (он займет площадь 3400 квадратных метров), ресторан, кофейня. Территорию оборудуют вместительной парковкой на 170 машин. Так, продуктовый рынок разместится на двух этажах с удобным эскалатором, лифтом и лабораторией. На первом этаже откроются кафе и рестораны с летними террасами, а также аптека, винный магазин, табачные и сувенирные лавки.

Что касается второй набережной реки Барнаулки, которая протянется до проспекта Красноармейского, то ее проектирование начнется уже в текущем году. Ожидается, что проект будет реализован за счет государственно-частного партнерства.