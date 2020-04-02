Бег на месте. Где найти бесплатные фитнес-уроки для домашних тренировок
Зарядка, силовые, пилатес и медитация – не выходя из дома
Закрытие фитнес-клубов – не повод прекращать тренировки. Для многих отсутствие привычной активности становится настоящим испытанием. Поэтому "МегаФон" открыл бесплатный доступ к видеоурокам по силовым тренировкам, пилатесу, растяжке, медитации, зарядке и другим направлениям.
"Абоненты могут выбрать наиболее удобный формат. Видеоролики с комплексами упражнений позволят без дополнительного оборудования поддерживать физическую форму в домашних условиях. Бесплатный доступ к контенту на месяц делает его доступным для всех", – отмечает генеральный директор "МегаЛабс" Андрей Кушнарев.
Фитнес-уроки можно найти на образовательной платформе "МегаФона" и в ТВ-пакете "Максимальный".
Что еще есть у "МегаФона"
Новый контент дополнит 85 партнерских и собственных онлайн-курсов, представленных на платформе "МегаФон Образование". Студентам, молодым специалистам и школьникам старших классов доступны курсы по направлениям IT, менеджмент, маркетинг, финансы. На платформе есть и специализированные курсы для узкопрофильных специалистов.
На "МегаФон ТВ" фитнес-контент станет частью бесплатного на сегодняшний день семейного пакета "Максимальный", включающего 216 каналов и 10 сериалов, а также войдет в пакет "Блогеры".
Выбор сибиряков
На сегодняшний день первое место по популярности у пользователей платформы "МегаФон Образование" занял курс "Основы Excel" – 58% сибирских пользователей выбрали его. В пятерку лидеров вошли также программы "Искусство выступления в стиле Ted", "Личные финансы", "Стресс-менеджмент" и "Тайм-менеджмент".
"МегаФон" – российский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за "Самую быструю сеть мобильной связи в России" от компании Ookla. Мы построили самую большую сеть LTE/4G более чем из 100 тысяч станций в 83 регионах страны. Услугами компании пользуются 77,6 млн клиентов.