Бегущая лань и другие особенности. Как в «Белокурихе-2» строят трассу до нового горнолыжного комплекса

Дорогу к горнолыжному комплексу на горе Глухариной строят в субкластере «Белокуриха-2». Особенность новой трассы в том, что её прокладывают по горе и лесному массиву — до этого тут не было абсолютно никакой дороги, даже самой плохонькой.

Трассу до горнолыжного комплекса возводят в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» специалисты Северо-Восточного ДСУ и ООО «Альянс». Кстати, это второй объект, которым занимаются дорожники в рамках соглашения — в прошлом году они построили дорогу до горы Мишиной, тоже в «Белокурихе-2».

Какой будет дорога до горы Глухариной?

Протяжённость новой дороги — 1,9 километра. Ширина проезжей части — 6 метров. И такой же ширины рядом строится совмещённая велодорожка с тротуаром, рассказал Евгений Строганов, заместитель начальника по качеству и техническим вопросам «Алтайавтодора».

А чтобы пешеходы и велосипедисты были в безопасности на горной дороге и случайно не упали с высоты, вдоль неё возводят перильное и барьерное ограждение. Также вдоль трассы обустраивают освещение. После окончания работ нанесут дорожную разметку.

«Дорога к горе Глухариной возводится по такому же принципу, как ранее построенная дорога к горе Мишиной. Они сопрягаются в начале трассы, и дальше дорога проходит по лесному массиву до горнолыжного комплекса. Для удобства отдыхающих у горнолыжного комплекса предусмотрена парковка для личного транспорта, а также для экскурсионных автобусов. Это курортное направление, поэтому мы особое внимание уделяем безопасности дорожного движения. Для нас важно, чтобы гости и жители Алтайского края могли комфортно и безопасно добираться до полюбившихся ими мест», — объяснил Евгений Строганов, заместитель начальника по строительству, качеству и техническим вопросам КГКУ «Алтайавтодор».

Полностью строительство дороги планируют завершить до конца 2022 года. Как пояснил Строганов, контракт был заключён ещё в прошлом году, но в связи с поздним финансированием стройку удалось начать только в этом. Однако уже в декабре новую трассу обещают сдать в эксплуатацию. На данный момент дорожники устанавливают бортовой камень и освещение, проводят укрепление водоотводных лотков, чтобы новая дорога не разрушилась во время дождя и паводка.

Гарантийный срок на работы составляет пять лет.

Какие сложности преодолевают дорожники и при чём тут бегущая лань

Поскольку дорогу приходится прокладывать по лесу и зелёному массиву, то дорожникам приходилось думать и том, чтобы максимально минимизировать вред природе. Например, пересаживали краснокнижные растения. По словам Строганова, их рассаживали вручную на новых участках, где им не помешает стройка. Так же в проекте заложена компенсация по лесовосстановлению.

«Точно такое же количество деревьев, которое было вырублено в процессе стройки, будет высажено на других лесных участках», — рассказал Строганов.

Сложности вызывало и то, что на горе довольно много ручьёв и мелких речушек. Чтобы не помешать их стоку, под трассой обустроили водопропускные трубы. А сделать это было непросто: под эти водостоки пришлось сначала уложить прочные фундаменты, чтобы их не размыло.

Ещё одна особенность этой горной дороги в том, что здесь понадобилось обустроить мостовой переход. Этот металлический путепровод строится по конструкции, которая получила название «бегущая лань». И это будет единственная подобная конструкция в Сибири.

Сооружение представляет собой трёхпролётную раму, которая упирается в наклонные опоры. Со стороны очень похоже на бегущую лань — поэтому и прозвали её так в народе. Такие мосты строят во всём мире с 1960-х годов прошлого века.

Как пояснил директор ООО «Альянс» Андрей Трубарин (а именно эта компания и строит этот мост), мостовой переход выполнен из монолитного железобетонного фундамента, в который упираются пролётные строения:

«Сложность в том, что здесь присутствуют четыре опорные части и надо было ювелирно отработать так, чтобы металлический каркас встал на эти опоры. У нас все получилось, основной каркас стоит, идут доработки».

Мостовые работы практически завершены. В ближайшее время на переходе будет уложено асфальтобетонное покрытие и устроено электроосвещение.

Во сколько обошлась новая дорога

Стоимость строительства дороги до горы Глухариной составляет более 575 млн рублей, из них 475 млн рублей направлено из федерального бюджета, остальные средства — в рамках софинансирования из краевого бюджета.

Всего в работах задействовано порядка 50 человек и более 30 единиц техники.