Белокуриха попала в пятерку популярных горнолыжных курортов РФ на Новый год

Фото: ngs.ru

Сервис аренды жилья Tvil.ru провел анализ ранних бронирований на Новый год и выявил популярнейшие горнолыжные курорты России для отдыха на грядущих новогодних праздниках. Об этом пишет "Катунь 24".

Согласно данным сервиса, отдых в алтайском городе-курорте на Новый год бронируют в среднем на пять ночей, а стоимость проживания для двух человек тут составляет 3,7 тысячи рублей в сутки. При этом, например, в Красной Поляне бронируют отдых на десять ночей (в сутки выходит 4 тысячи рублей), а на Домбае - на восемь ночей (3,8 тысячи рублей).

Отмечается, что кроме Белокурихи в пятерку для отдыха на Новый, 2018 год попали Красная Поляна (Краснодарский край), Шерегеш (Кемеровская область), Домбай (Карачаево-Черкесия) и Приэльбрусье (Кабардино-Балкария).

Подчеркивается, что рейтинг составлен на основе данных бронирования отелей, квартир и гостевых домов с 30 декабря текущего года по 7 января следующего года.