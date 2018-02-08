Белокуриха в сентябре 2018 года примет российско-китайский шахматный турнир

Фото: "Алтайский спорт"

Престижный шахматный турнир между Россией и Китаем пройдет в Белокурихе в сентябре 2018 года, сообщает "Алтайский спорт" со ссылкой на слова президента региональной федерации шахмат Артема Поломошнова.

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Прочее Алтайским образовательным учреждениям вручили сертификаты "Шахматы в школе"

Шахматный турнир "Матч дружбы", в рамках которого на восьми досках играют школьники двух стран, проводится ежегодно с 2014 года в городах России и Китая. В предыдущие годы эти соревнования принимали Пекин, Шанхай, Петропавловск-Камчатский и Харбин.

Главной звездой мероприятия будет именитая китайская шахматистка, четырёхкратная чемпионка мира среди женщин (2010, 2011, 2013, 2016) Хоу Ифань. В Белокурихе она проведёт выставочный матч с одним из российских гроссмейстеров.

В настоящий момент ещё продолжаются переговоры относительно точных сроков проведения, формата и состава участников турнира. Федерация шахмат Алтайского края заинтересована в том, чтобы в "Матче дружбы" принял участие барнаульский шахматист Алексей Сорокин.

Ранее стало известно, что 59 образовательных учреждений Алтайского края получили сертификаты на участие в проекте "Шахматы в школе".