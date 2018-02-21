Белорусский министр готов помочь с эко-транспортом алтайской Белокурихе

Делегация из Белоруссии во главе с министром промышленности Виталием Вовком 19-20 февраля побывала с официальным визитом в Алтайском крае. На встрече с губернатором региона Александром Карлиным стороны обсудили сотрудничество в нескольких ключевых областях.

Одним из предложений, высказанных белорусской стороной, стала поставка экологического транспорта в алтайский город-курорт. Накануне белорусы посетили Белокуриху и, видимо, оставшись впечатленными увиденным, предложили использовать здесь более экологичный транспорт, чем тот, что есть в настоящее время.

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В частности, Виталий Вовк упомянул о так называемых электробусах. В Белоруссии модель Е-433 несколько лет производится на "Белкоммунмаше". Добавим, в мае 2017-го в Минске запустили первые электробусы собственного производства. По состоянию на конец 2017 года минское АО "Белкоммунмаш" производит и предлагает к продаже две модели городских электробусов: Е-433 Vitovt Max Electro и Е-420 Vitovt Electro.

Кроме того, в ходе встречи алтайского губернатора и белорусского министра были рассмотрены итоги двустороннего сотрудничества в 2017 году, а также перспективные направления развития отношений. К слову, Белоруссия наряду с Казахстаном и Китаем входит в тройку основных торговых партнеров края. Как отметил Александр Карлин, представителей Республики Беларусь нельзя считать зарубежными партнерами, поскольку сотрудничество развивается в рамках единого союзного государства.

Также глава региона отметил, что ему неоднократно доводилось бывать в Белоруссии, в том числе и в советское время. Особенно губернатору запомнилось то, насколько изысканными могут быть блюда из картошки в исполнении белорусских женщин. При этом Александр Карлин подчеркнул, что Алтай имеет рекордный урожай картошки среди всех зауральских регионов, увязав этот факт с тем, что именно сюда в начале XX века переселилось много выходцев из Белоруссии. Более того, полушутя отметил губернатор, если посмотреть внимательно на памятник первым переселенцам на Алтае (стоит на площади Октября), то у крестьян можно заметить и белорусские черты.

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Добавим, помимо электробусов, белорусы проявили заинтересованность в поставках на Алтай снегоуборочной техники. В ходе встречи Александр Карлин и Виталий Вовк также обсудили инициативу создания учебных классов Минского тракторного завода и предприятия "Гомсельмаш" на базе инженерного факультета АГАУ.

Напомним, ранее стороны достигли договоренности в реализации совместных проектов в сельхоз- и энергетическом машиностроении, химической промышленности, развитии транспорта, сельского хозяйства.