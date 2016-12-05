Белые шары запустили в небо в Косихе в память об Олеге Пешкове

Фото: altairegion22.ru

Память Героя России Олега Пешкова, погибшего год назад в Сирии, почтили на его родине – в селе Косиха, сообщает пресс-служба администрации Алтайского края.

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Прочее Улицу в алтайском селе назовут в честь погибшего в Сирии летчика Пешкова

Там прошел митинг, посвященный памяти Пешкова. В митинге приняли участие родственники летчика, курсанты военно-патриотического клуба "Феникс" имени Героя России Олега Пешкова, ветераны локальных войн, представители воинской части, дислоцирующейся на территории района, и многие другие.

По словам главы администрации района Сергея Старухина, подвиг, который совершил летчик Олег Пешков, является примером мужества.

После торжественной части ученики начальных классов запустили в небо белые воздушные шары. А к именной плите Пешкова возложили цветы.

Как сообщалось ранее, уроженец Алтайского края Олег Пешков погиб в Сирии 24 ноября. ВВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24, которым управлял наш земляк.