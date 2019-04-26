Бережем здоровье: современная альтернатива облучению в солярии

Для многих мужчин и женщин эталоном женской красоты является Мерилин Монро, именно она ввела моду на бронзовый оттенок кожи, рассеяв любовь к аристократичной бледности. Женщины хотят иметь смуглую кожу даже зимой, изнуряя свой организм длительным пребыванием в соляриях, но не задумываются о печальных последствиях этого искусственного солнца. Облучение в солярии приводит к острой проблеме онкологических заболеваний, пигментации и миом.

Но на смену приходит экозагар (моментальный), который можно сделать в студии маникюра и педикюра "Дважды-Два". Он поможет коже круглогодично быть с красивым бронзовым оттенком, актуален для женщин, у которых нет времени на долгое нахождение под солнцем на пляже. Окружающие будут восхищаться вашим цветом кожи, думая, что вы только-только прилетели с отпуска. У экозагара есть главное отличие от спреев автозагара, которые применяются в домашних условиях – экозагар гарантирует равномерный цвет, без разводов и пятен.

Технология экозагара: вы встаете в специальный тент, мастер при помощи специального оборудования посредством мелкой дисперсной струи полностью на всю поверхность тела наносит люксовый бельгийский лосьон предварительно выбранного оттенка. Основным средством в нем является дигидроксиацетон, который получают из тростникового сахара. Именно он при контакте с эпидермисом обеспечивает проявление окраски, напоминающей естественный загар. Также в состав средств входит эриртулоза – сахар, близкий по своему химическому строению к дигидроксиацетону. Благодаря эритрулозе загар ложится равномерно, имеет более натуральный оттенок и держится дольше за счет глубокого увлажнения кожи.

Преимущества экозагара:

занимает 15-20 минут;

не имеет неприятного автозагарного запаха;

натуральные благородные оттенки от легкого до интенсива;

не пачкает одежду;

люксовая бельгийская косметика;

увлажняет кожу;

держится 10-14 дней;

разрешен детям, беременным и кормящим мамам;

одна процедура экозагара приравнивается к 7-10 сеансам солярия.

Записывайтесь онлайн на уникальную процедуру экозагара в Барнауле в студию маникюра и педикюра "Дважды-Два" на ул. Советской, 7. Вас обслужат профессиональные мастера по самым современным технологиям и доступным ценам.

Студия маникюра и педикюра "Дважды-Два"

Г. Барнаул, ул. Советская, 7

Режим работы: ежедневно 10:00-20:00

Тел.: 8(3852)60-20-24; 8-913-210-20-24

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