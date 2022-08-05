Беру б/у. Россияне стали чаще делать покупки на вторичном рынке

Россияне стали активнее интересоваться покупками товаров на вторичном рынке. Суммарный трафик на 14 популярных сайтах с объявлениями вырос в этом году на 33% по сравнению с январём-июлем 2021 года. К таким выводам пришли специалисты МегаФона.

Рост ускорился во втором квартале, после ухода ряда популярных брендов с российского рынка и сокращения поставок товаров класса люкс из США и Европы. Так, за январь-март трафик абонентов МегаФона увеличился на 23,4% по сравнению с теми же месяцами прошлого года, а в апреле-июне — уже на 42,7%.

В десять раз быстрее универсальных площадок растут специализированные ресейл-платформы, которые работают с определённой категорией товаров — дизайнерской одеждой, культовыми сумками, обувью, аксессуарами или потребительской электроникой. Такие сайты предлагают удобный сервис, в том числе доставку, и подтверждают качество товаров. Для потребителей шопинг на таких ресейл-платформах прозрачнее и безопаснее, чем покупки у незнакомых людей, поэтому доверие к таким площадкам растёт. За январь-июль 2022 года трафик абонентов МегаФона на специализированных площадках увеличился на 195% против 32% на универсальных, хотя по числу посетителей они пока несравнимы.

Ресейл — один из главных трендов мирового ретейла: только за последний год на этот рынок вышли сразу несколько крупных производителей одежды, обуви, аксессуаров. По оценке McKinsey, глобальный рынок вторичной продажи товаров будет расти на 10-15% ежегодно в течение ближайшего десятилетия. Среди причин — тренд на осознанное потребление и заботу об экологии и рост доли представителей более молодого поколения среди покупателей.

Укрепление среди россиян тренда на разумное потребление подтверждает и проект МегаФона. В апреле оператор вышел в сегмент восстановленной техники, вместе с компанией Smart Bazar предложив покупателям возможность продать свой старый смартфон и получить за него деньги в салонах по всей стране, а также с выгодой купить восстановленные устройства с гарантией.

За первые три месяца действия программы продажи восстановленных смартфонов в интернет-магазине МегаФона вдвое превысили план. Активнее всего продают и покупают восстановленные гаджеты в тех регионах, где потребители традиционно первыми пробуют всё новое — в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Но партнёры видят рост спроса и в остальных частях страны.