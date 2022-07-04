Бесплатные кубометры воды разыграют среди абонентов Барнаульского водоканала

С 1 июля стартовала традиционная акция барнаульского водоканала «Кубометры в подарок». По её итогам среди потребителей, которые вовремя оплачивают услуги водоснабжения и водоотведения, будут выбраны 100 счастливчиков, которые получат по 10 призовых кубометров холодной воды.

«Абонентам нужно лишь своевременно оплачивать услуги барнаульского водоканала в течение второго полугодия 2022 года и не иметь долгов перед предприятием. Никаких заявок подавать не нужно, если вы ответственный абонент, номер вашего лицевого счёта в любом случае примет участие в розыгрыше», — рассказал коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Звягинцев.

Победителей определят при помощи генератора случайных чисел в январе 2023 года. Приз будет зачислен в рублёвом эквиваленте на лицевые счета выигравших абонентов. Им придёт SMS-уведомление, также номера лицевых счетов будут размещены на сайте компании.

«Акция уже стала традиционной и проводится для поощрения ответственных абонентов. Для водоканала своевременная оплата услуг водоснабжения и водоотведения очень важна, ведь полученные средства идут в том числе и на работы, которые позволяют выполнять плановые мероприятия по повышению надёжности городских сетей», — добавил Андрей Звягинцев.

Информацию об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте.

ООО «Барнаульский водоканал»

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