Бесплатный семинар для предпринимателей "Бизнес-драйв" пройдет в Барнауле

Организатором мероприятия выступила компания "Ростелеком". В Алтайском крае учебный семинар "Бизнес-драйв" для малого и среднего бизнеса такого масштаба пройдет впервые.

Серия мастер-классов состоится 8 августа 2018 года в Алтайском краевом театре драмы имени В.М. Шукшина по адресу: г. Барнаул, ул. Молодежная, 15. Для участия в мероприятии достаточно пройти простую регистрацию на сайте компании.

Перед гостями выступят:

эксперт по созданию эффективных команд и запуску стартапов, ex-CEО, акционер Gett, основатель Бизнес-школы ВВЕРХ Владимир Маринович ;

; эксперт по стратегическому развитию компаний малого бизнеса, основатель агентства "Умные метрики" Михаил Качалкин ;

; эксперт "Яндекс" по обучению контекстной рекламе и веб-аналитике Полина Заболотнова.

Новый проект "Ростелекома" призван помогать индивидуальным предпринимателям развивать личные компетенции, получать практические навыки управления собственным делом. Эксперты познакомят участников "Бизнес-драйва" с реализованными кейсами, расскажут о действенных инструментах и практиках. Гости семинара узнают, как создавать эффективную команду и клиентоориентированный сервис, как с помощью "Яндекса" настраивать кампанию по продвижению своей деятельности. На нетворкинг-сессии спикеры представят технику знакомства и получения полезных для частного бизнеса контактов.

"Ведущие бизнес-практики поделятся с алтайскими предпринимателями практическими кейсами, которые затем можно применять в своем деле. Помимо образовательной функции, "Бизнес-драйв" – отличный способ завязать деловые знакомства, найти новых партнеров. Мы приглашаем владельцев собственного бизнеса за новыми знаниями", - сообщила заместитель директора Алтайского филиала ПАО "Ростелеком", директор по работе с корпоративным и госсегментом Светлана Седова.

Подробную информацию о программе мероприятия и спикерах можно найти по ссылке.