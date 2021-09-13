Без дела не останутся. Как будут учиться школьники в дни выборов 17 и 18 сентября

В этом году голосование на выборах в Госдуму и АКЗС будет трёхдневным – с 17 по 19 сентября. Практически половина избирательных участков размещена в школах (по данным крайизбиркома – 49%), а два дня выборов выпадают на учебное время. Как сообщили в комитете по образованию Барнаула, избирательные участки в дни голосования расположат в 84 из 87 городских школ. По факту – почти в каждой школе находится сразу несколько УИКов, из-за чего режим работы учебных заведений изменится. Amic.ru рассказывает, как будут работать школы в эти дни и сделают ли детям дополнительные выходные.

1 Отменят ли уроки в пятницу и субботу? И да, и нет. Как пояснили amic.ru в Минобразования Алтайского края, каждая школа вправе самостоятельно решить, как учить детей 17 и 18 сентября. Общих правил нет. Однако председатель крайизбиркома Ирина Акимова подчеркнула, что всем школам в дни выборов рекомендовано организовать учебный процесс вне стен учреждений.

2 Значит, выходных не будет? Переведут на дистант? В большинстве школ, пояснили в Минобре, уроки действительно будут перенесены на дистант на эти два дня. Но эту информацию лучше уточнять в самих школах.



Перейти на удалённый формат рекомендуют в том случае, если школа не может разделить потоки голосующих и учеников. Это касается, например, наличия отдельных входа и выхода в учебное заведение, которое на три дня становится ещё и избирательным участком. Главная задача Минобра и избиркома – максимально разделить потоки избирателей и учащихся в условиях сохраняющихся коронавирусных ограничений.

3 А если уроки в нашей школе отменили, чем займут детей?



Также в первый день голосования (в пятницу, 17 сентября) для школьников пройдёт всероссийская акция "Вместе всей семьёй". Мероприятие состоится впервые, программа ещё не опубликована. Некоторые школы организуют для школьников внеклассные и внеурочные занятия. Для детей организуют экскурсии, "Дни здоровья" и другой культурный досуг с помощью "Пушкинской карты". Также в первый день голосования (в пятницу, 17 сентября) для школьников пройдёт всероссийская акция "Вместе всей семьёй". Мероприятие состоится впервые, программа ещё не опубликована.