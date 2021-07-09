Без лишних перегибов. Как алтайские предприятия встретили ужесточение ковидных ограничений

Очередной антиковидный указ алтайского губернатора Виктора Томенко не станет большой проблемой для местных предприятий, считают представители отраслей в регионе. С 5 июня в крае запрещены массовые мероприятия, а кинотеатры, бассейны и пляжи теперь могут работать только с учетом 50% заполняемости. Но эксперты с таким решением согласны: меры они называют необходимостью и уверены, что убытков предприятия в регионе не понесут. Представители бизнеса, культуры, спорта и туризма рассказали amic.ru, почему ковидный указ на Алтае можно назвать даже мягким и почему совсем без ограничений край рано или поздно пришел бы к полному локдауну.

Могло быть жестче

Губернаторский указ редактируют не первый раз за лето. Сначала количество участников на массовых мероприятиях ограничили тысячей человек. Но эпидобстановка в крае ухудшилась, и теперь дискотеки и праздники пришлось вовсе временно отменить. Конечно, для организаторов вечеринок это не радостные вести, объясняет алтайский бизнес-омбудсмен Андрей Осипов. Но сейчас, по его мнению, это единственный выход.

"Количество заболевших у нас сейчас растет с каждым днем. И свободных ковидных коек все меньше. Дискотека на полторы тысячи человек в таких условиях - это однозначно опасно. Мы же все понимаем, что в масках и на дистанции в полтора метра друг от друга никто танцевать не станет. Поэтому ограничения тут абсолютно оправданные. От этого никуда сейчас не денешься", - объяснил омбудсмен.

По словам Осипова, бизнесу удалось отстоять самые принципиальные моменты на последнем заседании оперштаба. Массовым считается мероприятие, в котором участвует не меньше 50 человек. Но для театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов и цирков критерии другие: им можно заполнять объект ровно наполовину.

"Главное, что все продолжают работать. Например, я с хозяевами кинотеатров разговаривал - у них и без того заполняемость сейчас около 10%. Поэтому ограничения на них не скажутся. Конечно, пляжи и открытые бассейны не заработают столько, сколько могли бы. Но и здесь все логично. На улице риск заражения все такой же высокий, если социальная дистанция не соблюдается", - считает Осипов.

Роспотребнадзор, по его словам, предлагал и более жесткие ограничения для бизнеса на заседании оперштаба. Например, предприятиям общепита хотели запретить работать с 23:00 до 6:00. Но в итоге это решение не приняли. Бизнесу удалось убедить краевые власти, что это излишняя и не очень полезная мера, объяснил омбудсмен.

"Мы это с рестораторами уже не раз обсуждали. Почти все говорят, что работа ночью их не очень интересует. Главное - время с 23:00 до 0:30, в которое в заведениях еще остаются гости. Они покупают дополнительные напитки, десерты. Это очень хорошая прибыль. И никому легче не станет, если клиентов придется выгонять в 23:00. Власти прислушались к нашим аргументам", - рассказал собеседник.

Сам губернаторский указ Осипов считает мягким: особенно в сравнении с другими регионами. И вспоминает Москву, где в те же кафе теперь пускают только по QR-коду. На Алтае же ввели только самые необходимые меры и дали при этом возможность бизнесу работать. А совсем без ограничений, заметил омбудсмен, региону грозит ковидный коллапс. И тогда придется закрывать вообще все, как весной 2020-го года.

Не отменят, а перенесут

Из-за ограничений алтайскому Минкульту пришлось сдвинуть по срокам всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае". Теперь он пройдет не в июле, как все привыкли, а с 28 сентября по 2 октября (день память Василия Шукшина), рассказала министр культуры региона Елена Безрукова.

"Планируем сохранить форматы кинопоказов в рамках кинофестиваля. Афиша уже сформирована, в нее вошли 13 фильмов. Также планируем сохранить формат литературных встреч и встреч с актерами, которые приедут в наш регион, а также форматы музейных мероприятий. Открытие фестиваля пройдет в Барнауле. А вот закрытие в этом году пройдет на закрытой площадке в городе Бийске", - пояснила министр.

А театральный сезон на Алтае, на ее словам, пока планируют начать в обычном режиме. Указ, пусть и ограничивает заполняемость залов, зато вообще позволяет учреждениям культуры работать, заметила Безрукова.

"У нас еще два месяца впереди. Мы планируем начать свой сезон как обычно. Поэтому если вы приобрели билеты на одно из сентябрьских мероприятий, возможность их посетить на данном этапе сохраняется", - выразила надежду чиновник.

При этом она допустила, что в будущем ограничения могут ужесточить еще сильнее, если того потребует обстановка. Поэтому Безрукова посоветовала зрителям тоже не забывать про меры безопасности. И не усугублять и без того тяжелую ситуацию с распространением ковида.

Крупные спортивные мероприятия, скорее всего, тоже придется перенести, рассказали amic.ru в алтайском Минспорта. Вопрос с проведением Олимпиады городов и сельской Олимпиады все еще решается, пояснили в ведомстве. А сами ограничения министр спорта региона Алексей Перфильев считает правильными. По его словам, за полтора года пандемии алтайские учреждения привыкли и легко под них подстраиваются.

"Спортивная отрасль Алтайского края едина и управляема. Мы это доказали совместной работой в тяжёлый, коронавирусный 2020 год, доказываем и сегодня. Вопрос безопасности и здоровья для нас всегда на первом месте. Мы сделали все, чтобы спортивные объекты стали островками безопасности для жителей края. И привыкли играть по правилам. А сейчас для нас правила - это решения экспертов и специалистов. Это ведь несложно: маска и прививка", - рассказал Перфильев.

Министр спорта также отметил, что если люди будут активнее вакцинироваться, ужесточать антиковидный указ не понадобится. И привел в пример свое ведомство: первый компонент вакцины, по его словам, получил уже 41% сотрудников спортивной отрасли.

Туризм

На турпотоке в Алтайский край ужесточение указа точно никак не отразится, уверен гендиректор АО "Курорт Белокуриха" Константин Ежов. По его словам, для представителей туротрасли это скорее не ограничения, а напоминание о необходимости мер безопасности.

"Изменения в указ - вынужденная и безусловно позитивная мера. Жертвовать бизнесом и снова объявлять самоизоляцию нет необходимости. Но своевременно обращать внимание руководителей на все санитарные правила - очень важно. Большинство предпринимателей уже адаптировалось к новым условиям пандемии. Поэтому не думаю, что на нашей работе это сильно скажется", - рассказал Ежов.

По его словам, сотрудники курорта и до ограничений самостоятельно делали все, чтобы снизить риск заражения. Например, многие не стали дожидаться вакцинации и самостоятельно поставили прививки.

Заболевших все больше

Ужесточить ограничения оперштабу пришлось из-за серьезного ухудшения эпидемиологической обстановки. Сейчас, по словам Виктора Томенко, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии находится около 500 жителей Алтайского края. А нагрузка на службу скорой помощи в регионе за последнюю неделю выросла на 38%, подчеркнул министр здравоохранения Дмитрий Попов.

С 7 июля количество новых случаев заболевания в крае перевалило за 200. По данным оперштаба за 8 июля, на Алтае выявили еще 219 зараженных. Теперь общее количество заболевших COVID-19 в крае составляет 56006 человек.