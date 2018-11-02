Без погон и в колонии: экс-военнослужащий из Барнаула получил реальный срок

Cтарший лейтенант Даниил Поляков осужден в Барнауле за мошенничество. Бывший военный получил 4 года колонии, а также лишен своего звания. Решение вынес Барнаульский гарнизонный военный суд.

Как пишет Главное военное следственное управление СКР, суд счел достаточными доказательства, собранные военным следственным отделом СКР по Новосибирскому гарнизону, для вынесения обвинительного приговора старшему лейтенанту Даниилу Полякову. Ранее он проходил службу в войсковой части № 5428. Отметим, она находится в Ленинском районе Барнаула. Службу во внутренних войсках МВД России здесь проходят около 100 человек.

Новости

Прочее Экс-военного, сбежавшего в Голландию с 23 млн рублей, осудят в Барнауле

Поляков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Установлено, что с февраля 2014 года по сентябрь 2015 года он под различными надуманными предлогами брал у знакомых в долг деньги, обещав вернуть, хотя в действительности этого делать не собирался. Подобным образом он получил свыше 23 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. После возбуждения уголовного дела Поляков скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в розыск.

В мае 2016 года Полякова задержали на территории Нидерландов, в связи с чем туда направили запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности. В августе 2018 года Поляков был экстрадирован на территорию РФ, где его взяли под стражу.