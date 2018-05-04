Без проблем: Сергей Дугин проверил, как в Барнауле строят школы

В ближайшие два года в Барнауле построят три школы. Все они появятся в новых микрорайонах, и таким образом здесь будет снята напряженность с недостатком учебных заведений.

В настоящее время в городе в рамках программы создания новых учебных мест в образовательных учреждениях строят школы в квартале 2008 и 2006-А. Глава Барнаула Сергей Дугин 4 мая лично посетил объекты, чтобы оценить ход строительных работ.

Школа по улице Сиреневой в квартале 2008 откроется уже в ноябре 2018 года. А строить ее начали осенью прошлого года. Сейчас строители возводят уже третий этаж.

Здание рассчитано на 550 учеников. В новой школе будет бассейн, два спортзала. На территории школы обустроят стадион, футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола, а также зону отдыха. Стоимость всего объекта составит около 500 млн рублей.

Отметим, точно такая же школа была введена в эксплуатацию в 2017 году в квартале "Дружный".

Еще один плюс новой школы — обучение планируется проводить в одну смену. А во второй половине дня дети смогут заниматься в этом же здании внеурочной деятельностью и посещать спортивные секции и творческие кружки.

Инженер ООО "Селф" Александр Жокин отметил, что строительство школы ведется в соответствии с графиком. Жители микрорайона с нетерпением ждут открытия новой школы. В школу уже записались около 300 учеников. Присылают резюме и учителя.

В 2019 году новая школа откроется и в квартале 2006а. В настоящий момент на строительной площадке ведут разработку котлована под здание школы. Эта школа также будет на 550 мест, но без бассейна.

Глава Барнаула Сергей Дугин распорядился сделать все возможное, чтобы новая школа открылась уже к 1 сентября 2019 года.

Александр Жокин пообещал, что строители сделают все возможное, чтобы достроить школу к указанному сроку. По его словам, построить новую школу в короткие сроки сегодня вполне возможно. И качество от этого никак не пострадает.

Проблема только в материалах, часть из которых производится в других регионах. "Если бы эти материалы производились в нашем крае, это ускорило бы процесс и упростило бы работу", - отметил Жокин.

Еще одна школа будет построена в микрорайоне "Лазурный-2", расположенном в квартале 2023. Проект школы уже разрабатывается проектным институтом "Алтайгражданпроект".

Сергей Дугин отметил, что летом-2018 в Барнауле будут идти большие работы: будут ремонтироваться 44 дороги, 65 дворовых территорий и обустраиваться шесть общественных территорий. Таким образом, столица края летом превратится в большую и хорошую стройку.