Без пробок и дресс-кода: как найти удалённую работу и какую профессию выбрать

По данным РБК, в июле 2021 года удаленно работал примерно каждый десятый россиянин. При этом больше половины тех, кто трудится из дома, заявили, что хотели бы сохранить возможность так работать всегда. Действительно, в удалёнке есть ряд преимуществ: возможность экономить на транспорте и питании, большая, чем в офисе, свобода действий и, конечно, меньший риск заболеть.

Многие из тех, кого перевели на хоум-офис из-за пандемии, поначалу жалуются на то, что домашняя обстановка расслабляет и разлагает дисциплину. Однако после, ощутив все преимущества дистанционного формата, они легко находят способы проработать проблему тайм-менеджмента.

Основные плюсы удалённой работы — это:

Комфорт. Не нужно подбирать одежду по дресс-коду или добираться до офиса в холод, снег и дождь. Вы трудитесь в тех условиях, которые выбираете себе сами; Свобода действий. Вы можете сами выбирать себе время и место обеда, назначать перерывы, а также работать из любой точки: из дома, любимой кофейни или другой страны. Возможность не терять на больничных и декрете. Если силы есть, продолжайте действовать и получать зарплату без удержаний.

Тем, кто хочет работать удалённо уже сейчас, важно знать — сменить профессию очень легко. У вас наверняка есть навыки, которые можно монетизировать, а удалённых вакансий очень много. Вы можете убедиться в этом, перейдя по ссылке: https://turboudalenka.ru/. Для работы понадобится лишь компьютер, смартфон и стабильный интернет.

Сферы деятельности могут быть разными. Например: