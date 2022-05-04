Без просадок и колоссальных затрат. Как сэкономить на покупке компьютера

Приобретение нового персонального компьютера требует наличия определённой суммы средств, и, как правило, немаленькой. Обычно пользователи хотят приобрести вариант помощнее, отдавая предпочтение лучшим моделям процессоров (таких как intel core i3 10100) и других комплектующих ПК.

Основные параметры при выборе

Прежде чем остановиться на той или иной модели, нужно соотнести её мощность и ваши цели. Если компьютер подбирается для работы в офисе, учёбы или домашнего веб-сёрфинга, едва ли нужен очень мощный вариант — достаточно средних технических характеристик. А вот геймерам не обойтись без мощного «железа» — в противном случае современные игры будут подвисать или требовать запуска на минимальных настройках, что, конечно, портит всё удовольствие от процесса.

На чём нельзя экономить:

Процессор. Большой выбор проверенных моделей (например, core i3 10100) предлагает интернет-магазин «Озон»;

Блок питания;

Материнская плата;

SSD-накопитель.

Вне зависимости от того, с какой целью вы приобретаете компьютер, покупать б/у или морально устаревшие перечисленные составляющие не рекомендуется. Однако есть элементы, на которых можно сэкономить, — о них расскажем ниже.

За что не стоит переплачивать?

Есть много элементов, стоимость которых может быть бюджетной, но на производительности и скорости работы это никаких не скажется. К ним можно отнести:

Монитор. В большинстве случаев ультрасовременные модификации превосходят модели прошлых лет лишь незначительно;

Клавиатура;

Мышка;

Наушники;

Принтер;

Корпус ПК (только в том случае, если в дальнейшем не планируется разгон, при такой ситуации в корпусе должны быть предусмотрены специальные места для обдува).

Перечисленные детали могут быть не только новыми — на вторичном рынке можно вполне найти те, которыми пользовались бережно. Разница между ценой в магазине и на вторичном рынке может быть весьма заметной, но без существенной потери качества.

Ещё несколько хитростей

В магазинах продают ноутбуки и ПК с уже установленной операционной системой Windows. Разница в цене может доходить до нескольких тысяч рублей. На самом деле установка не вызывает сложностей и точно не стоит таких затрат.

В погоне за техникой нового поколения вы неизбежно проигрываете. Купив модель прошлого года, которая почти не будет уступать по параметрам, можно неплохо сэкономить.

Часто геймеры переплачивают огромные суммы за необычный или ультрамодный корпус ПК. На самом деле для производителя это лишь дополнительный способ заработка — никакой функциональной нагрузки необычные корпуса не несут.