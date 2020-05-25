Без срока давности. Барнаульца осудили за изнасилование, совершенное пять лет назад

38-летнего барнаульца осудили за изнасилование, совершенное пять лет назад, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент случился в 2015 году. Тогда осужденный встретил незнакомую 25-летнюю девушку. Применив физическую силу и угрозы, мужчина изнасиловал жертву и скрылся с места преступления.

Следователи и сотрудники полиции из группы по расследованию преступлений прошлых лет в течение длительного времени разыскивали насильника. В декабре 2019 года им удалось установить личность подозреваемого, который под тяжестью собранных доказательств полностью признал свою вину.

Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.