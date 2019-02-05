Без ТВ не останутся: кто гарантирует жителям края бесплатный просмотр 20 каналов

ПАО "МТС" – крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг - подписало соглашение с администрацией Алтайского края о гарантиях по предоставлению доступа к бесплатному просмотру двадцати каналов первого и второго мультиплексов для жителей, оказавшихся вне зоны цифрового эфирного вещания.

Соглашение об этом было подписано министром цифрового развития и связи Алтайского края Евгением Зрюмовым и директором регионального филиала "МТС" Дмитрием Николаевичем.

В рамках соглашения "МТС" предоставит абоненту возможность просмотра обязательных общедоступных каналов первого и второго мультиплексов* без оплаты. Особые условия действуют для тех, кто живет на территориях, не имеющих цифрового эфирного наземного вещания и утвержденных перечнем Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Для получения доступа пользователю необходимо иметь специальное оборудование для приема спутникового сигнала оператора.

Администрация региона и "МТС" договорились о совместной работе по улучшению условий получения жителями услуг спутникового телевидения, в информировании населения об их правах в получении доступа к телеканалам, в том числе через платформы спутникового вещания.

"Для большинства жителей Алтайского края телевидение является основным источником информации, и доступ к этому источнику должен быть беспрепятственным. Руководству региона крайне важно обеспечить жителям возможность получения бесплатных телевизионных сервисов, предусмотренных законодательством РФ. Поэтому мы, совместно с компанией "МТС", давно работающей в регионе, нацелены на то, чтобы общими усилиями обеспечить гражданам доступ к необходимым услугам и быть уверенными в качестве сервисов и их работе в долгосрочной перспективе. Подписанное сегодня соглашение закрепляет наши намерения и гарантирует населению региона получение качественных и надежных телевизионных сервисов компании МТС", – заявил министр цифрового развития Алтайского края Евгений Зрюмов.

"Мы чувствуем свою ответственность перед жителями края и понимаем социальную значимость организации доступного телевещания для всех категорий зрителей. Для этого у нас есть вся необходимая инфраструктура и желание участвовать в решении этого вопроса. Подписывая соглашение, мы подтверждаем свою готовность предоставить жителям нашего региона возможность бесплатно смотреть двадцать основных федеральных каналов с помощью спутникового ТВ "МТС", – прокомментировал подписание Меморандума директор "МТС" в Алтайском крае Дмитрий Левин.

В рамках реализации федеральной целевой программы (ФЦП) по переводу Российской Федерации на цифровые технологии в телевещании двадцать обязательных общедоступных каналов для ряда регионов с января, для всех регионов с июня должны быть доступны населению в цифровом формате. Аналоговое вещание будет отключено. На тех территориях, где нет сигнала сети цифрового эфирного наземного вещания, бесплатную трансляцию каналов первого и второго мультиплексов должны обеспечивать спутниковые операторы.

*Каналы первого мультиплекса: Первый канал, Россия 1, Матч!, НТВ, Пятый канал, Культура, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВЦ; каналы второго мультиплекса: Рен-ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница!, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ.