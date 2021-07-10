Без зонта никуда. Какой будет погода в Алтайском крае на выходных и на следующей неделе?
За +30 столбики термометров в регионе пока не перевалят
Дожди, обрушившиеся на Алтай в середине недели, окончательно еще не закончились, рассказали amic.ru в региональном Гидрометцентре. Ни аномальной жары, ни резкого похолодания на выходных ждать не стоит, уверены синоптики. Погода останется неустойчивой: очень теплой и с постоянной вероятностью осадков и гроз. Отдельным районам "повезет" даже на град. О том, чего ждать от выходных и поменяется ли погода на следующей неделе, - в материале amic.ru
Погода в Алтайском крае 10 июляДнем в крае будет жарко: воздух прогреется до +24...+29 градусов. В целом день пройдет преимущественно без осадков, но в южных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с, но местами ожидаются порывы и до 14 м/с. Утром ожидается туман.
Погода в Барнауле 10 июля
В Барнауле столбики термометров в дневное время поднимутся до +26...+28 градусов. В отличие от остального региона, никаких дождей, гроз и порывов ветра в регионе не ожидается.
Погода в Алтайском крае 11 июля
Ночь 11 июля на Алтае будет чуть теплее предыдущей: +12...+17 градусов. В отдельных районах продолжат бушевать дожди и грозы. Но в Гидрометцентре уверяют, что это будут кратковременные явления. Во время грозы шквалы ветра будут достигать 20 м/с.
В дневное время потеплеет до +24...+29 градусов. Но местами точно также будут лить дожди и греметь грозы. А в отдельных районах синоптики даже прогнозируют град. Но в каких именно - не уточняют. Во время непогоды возможен шквалистый ветер до 20 метров в секунду.
Погода в Барнауле 11 июля
В краевой столице никакого дождя ночью не будет. А температура воздуха составит +14...+16 градусов. А днем в воскресенье воздух прогреется до +26...+28 градусов. Осадков тоже не ожидается. Но ветер местами усилится до 13 м/с.
Погода в Алтайском крае 12 июля
В ночное время в крае температура все также продолжит колебаться от 12 до 17 градусов тепла. Но сухо будет не везде: по югу и востоку пройдут кратковременные дожди и грозы. В отдельных местах выпадет и град. Шквалистый ветер вновь будет достигать 20 м/с.
Точно такая же непогода будет атаковать отдельные районы края и днем. Но воздух прогреется до +25...+30 градусов.
Погода в Барнауле 12 июля
В Барнауле первая ночь недели пройдет преимущественно без осадков. Порывов ветра тоже не ожидается: не больше 3-8 м/с. А столбики термометров покажут +15...+17 градусов.
Днем в понедельник опять будет очень тепло: +26...+28 градусов тепла. Местами ожидается порывистый ветер до 13 м/с. Преимущественно день пройдет без осадков. Но к вечеру синоптики обещают кратковременный дождь и грозу.