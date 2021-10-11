Бездомные собаки терроризируют врачей и пациентов детской больницы в Барнауле

Сотрудница детской больницы № 7 рассказала о том, что пациентов и врачей учреждения терроризируют бездомные собаки. Об этом сообщает "Толк".

В разговоре с журналистами женщина отметила, что главврач больницы не только не решает проблему, но и сам подкармливает собак, которых возле учреждения уже около 20.

Животные нападают на людей, а недавно одной из сотрудниц больницы порвали плащ. По словам автора обращения, когда пострадавшая рассказала о проблеме главврачу, ей предложили купить новую вещь.

В пресс-службе регионального Минздрава заявили, что администрация больницы занимается решением проблемы. Жалоб от пациентов, по словам представителей министерства, им не поступало.

Ранее сообщалось, что на городском пляже Барнаула женщину покусала собака на длинной цепи. Как рассказала пострадавшая, животные сидят у входа на пляж, а запрещающих знаков и обхода их не было.