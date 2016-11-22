Безопасная новостройка: как выбрать квартиру у застройщика

Покупка квартиры – всегда сложное решение. Сейчас, в период кризиса, особенно трудно понять, какой строительной компании можно доверить свои сбережения. Марина Кулакова, руководитель отдела новостроек федеральной сети офисов недвижимости "Миэль", объяснила Amic.ru, на что обратить внимание, выбирая квартиру в новостройке, и как найти застройщика, заслуживающего доверия.

Правило №1. Уверенность

Вступать в долевое строительство, считает Кулакова, можно лишь при полной уверенности в застройщике. Если же надежность компании вызывает сомнения, следует отказаться от сделки, какой бы выгодной она ни казалась.

"Я не устаю отвечать, что главное при принятии решения – это уверенность в надежности застройщика. Если такой уверенности нет, сделки быть не должно. И точка", – утверждает эксперт компании "Миэль".

По ее словам, рядовому покупателю трудно понять, насколько безопасна застройка с финансовой точки зрения. Каждая компания пытается убедить в надежности своего предприятия, но реальные данные зачастую скрыты от глаз потребителей.

"Чтобы узнать правду, надо знать, где искать", – советует Кулакова, рекомендуя при этом присмотреться к направлениям деятельности строительной компании. Так, если фирма специализируется только на возведении жилья, то в кризис она может заморозить все свои объекты по причине нехватки средств. Эксперт компании "Миэль" уверена, что помимо строительства у компании должны быть и другие направления деятельности.

"Важно понять, насколько устойчив застройщик. Есть те, для которых строительство жилья – лишь одно из направлений деятельности, например "Адалин-Строй". Такие компании и в кризис остаются более устойчивыми, потому что есть другие резервы дохода", – привела пример Кулакова. При этом, подчеркнула она, если же фирма "не умеет ничего, кроме как строить", то могут возникнуть проблемы.

"Смотрите: кризис, денег у людей нет, никто в жилье не инвестирует, значит, и достраивать средств нет. Все просто", – пояснила эксперт.

Правило №2. Качество, а не количество

Другой вопрос – выбор самой квартиры. "Если посмотреть объявления о продаже, можно подумать, что квартир на рынке огромное количество и всегда есть что купить", – отметила эксперт. Впрочем, по ее словам, это далеко не так. На своем опыте эксперт рынка недвижимости убедилась, что большой выбор есть в том, что не пользуется спросом.

"Дело не в количестве, а в качестве этих предложений. Как правило, выбор есть в том, что не пользуется спросом, или в том, чего на рынке много", – утверждает Кулакова.

Так, например, если квартира удобной планировки, в хорошем доме и удачном месте, ее купят быстро. "Посмотрите на жилой комплекс "Большая Медведица", который строит компания "Адалин-Строй". Это четыре дома на разных этапах строительства. Практически все уже распродано", – пояснила Кулакова.

Причин успеха ЖК "Большая Медведица" довольно много, отмечает Кулакова. Жилой комплекс расположен в центре города, здесь большие придомовые территории, есть парковки, детские площадки и даже подземная автостоянка. Все квартиры (одно-, двух- или трехкомнатные) представлены в классических и студийных вариантах. В каждой квартире удобная планировка, большие окна и светлые комнаты.

"Нам нравится этот проект, эта идея. Уровень застройки заметно отличается от экономсегмента, но мы, как партнеры, имеем возможность предложить квартиры "комфорт" по ценам жилья экономкласса", – подчеркнула эксперт рынка недвижимости.

Компания "МИЭЛЬ" в августе этого года заключила эксклюзивный договор с застройщиком "Адалин-Строй", в рамках которого в Барнауле реализуется уникальный проект – жилой комплекс "Большая Медведица". По словам Кулаковой, сотрудничество с "Адалин-Строй" не случайно. Прозрачная и открытая работа, двадцатилетний опыт и хорошая репутация стали основополагающим фактором при заключении партнёрства.