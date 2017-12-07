Безопасные и качественные дороги Барнаула похвалили на глазах у Медведева

Фото: правительство Алтайского края

Барнаульскую агломерацию похвалили за проект "Безопасные и качественные дороги" на совещании при правительстве страны. Совещание "Об итогах реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2017 году" провел Дмитрий Медведев. В мероприятии приняли участие министр транспорта Максим Соколов, руководители федеральных органов исполнительной власти, в режиме видеоселектора - губернаторы регионов, где реализуется этот проект.

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В ходе совещания член Общественной палаты Российской Федерации Александр Малькевич назвал Алтайский край в числе трех регионов страны, где наиболее успешно выстроены взаимоотношения с общественностью. По его словам, сигналы жителей Барнаульской агломерации, поступавшие на официальный сайт федерального приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", оперативно отрабатывали в регионе в рекомендованные сроки - в течение 48 часов. Работу с жителями вели также на региональной странице проекта в социальной сети "ВКонтакте" и на других популярных в крае интернет-ресурсах.

Кроме того, Максим Соколов сообщил, что в результате уличная протяжённость сети агломераций, вовлечённых в этот проект, увеличилась на 2%, примерно на 100 км, а планируемая протяжённость дорожной сети, которая должна быть в нормативном состоянии по итогам 2017 года, стала даже более 50%, если точно – 52,5% от общей протяжённости дорожной сети агломераций. Количество ликвидированных мест концентрации дорожно-транспортных происшествий также увеличилось на 303 единицы, то есть на 30%, и составило 1313 мест ликвидации концентрации ДТП. То есть практически в два раза, на 46,5%, за один год нам удалось сократить эти непростые места на улично-дорожной сети.

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"По результатам реализации проекта в 2017 году сформирован рейтинг субъектов РФ, которые участвовали в приоритетном проекте. Трём субъектам – Саратовской, Пензенской и Астраханской областям, занявшим первые места в рейтинге, сегодня здесь, на площадке "Транспортной недели", вручены памятные награды", - сказал министр.

Отметим, что губернатор Александр Карлин по итогам совещания рекомендовал профильным органам власти продолжать активную работу с населением в целях сбора информации о наиболее проблемных участках дорог Барнаульской агломерации, оперативно реагировать и отчитываться перед жителями о работе, проделанной в рамках проекта. Были также взяты на контроль поручения Дмитрия Медведева по исполнению индикативных показателей и снижению мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

