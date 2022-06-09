Безукоризненная репутация. Почему инвесторам стоит регистрироваться у брокера CBM Group

CBM Group — один из рейтинговых международных брокеров. Он был создан в 2015 году. Первыми его клиентами стали онлайн-трейдеры из Англии, но в результате грамотной политики площадка довольно быстро стала известной во многих странах мира.

В рамках восточноевропейской экспансии был открыт офис и в Москве, чтобы предоставлять финансовые услуги инвесторам из России и близлежащих стран. Служба техподдержки была усилена русским деском, а несколько профессиональных трейдеров из Москвы и Казани органично влились в международную команду.

Сейчас CBM Group — это более сотни тысяч открытых счетов, миллиардные объемы сделок ежедневно и безукоризненная репутация.

Отзывы о CBM Group

Перед регистрацией на платформе даже самого известного онлайн-брокера инвесторы обязательно интересуются, насколько четко в компании проводятся выплаты. Поэтому в сети большое количество отзывов о CBM Group посвящено именно этой теме.

Отзывы о CBM Group встречаются в социальных сетях — №ВКонтакте", «Одноклассники», а также на веб-ресурсах для блогеров — Reddit и Rucoins (https://rucoins.info/otzyvy/cbm-group-otzyvy-mozhno-doveryat-dengi-brokeru/). Здесь негативные комментарии попросту отсутствуют. Авторы отзывов о CBM Group, как правило, обсуждают сроки вывода прибыли и наиболее выгодные платежные системы для пополнения депозитов и снятия средств.

Законный и безопасный трейдинг

Вся онлайн-торговая деятельность на финансовых рынках регулируется государственными надзорными органами. Лицензия, используемая в трейдинге, помогает заложить прочный фундамент доверительных отношений с клиентами. Чтобы получить такую лицензию, брокер должен соответствовать определенным правилам и нормам. Если он нарушает правила или пытается мошенничать, лицензия будет отозвана навсегда.

Торговые условия

Сейчас онлайн-торговля на Forex и CFD очень популярна. Розничные трейдеры с удовольствием инвестируют на платформе CBM Group, поскольку таким образом они получают доступ к глобальным финансовым рынкам, используя небольшой капитал.

На онлайн-платформе доступно более 150 активов, в том числе Forex (валюты), акции, индексы, металлы, сырье и энергоносители, криптоактивы.

Инвестирование с CBM Group означает покупку или продажу валют, криптовалют, товаров, ценных бумаг и другого. Цены на финансовые активы всегда зависят от текущего рынка.

Терминал

CBM Group обеспечивает доступ к финансовым рынкам посредством простого и функционального терминала. Любой онлайн-трейдер может его использовать для торговли на Forex и CFD.

Терминал представлен в виде веб- и десктопной версий, а также мобильного приложения. По отзывам о CBM Group, наибольшей популярностью пользуется браузерный вариант. В этом случае загрузка ПО не требуется, терминал работает быстро, без необходимости выбора ОС.

Учетные записи, ввод и вывод средств

Чтобы открыть учетную запись, необходимо использовать свое имя и адрес электронной почты, номер телефона, а также надежный пароль. Без этой информации учетная запись не будет создана.

Для торговли на реальные деньги придется пройти верификацию. Это означает, что CBM Group потребует некоторые документы для подтверждения личности. Их сканы нужно загрузить в личном кабинете. Служба клиентской поддержки при необходимости окажет помощь. Процесс верификации, по отзывам о CBM Group, длится не дольше пары часов.

В заключение

Количество инвесторов на платформе CBM Group растет день ото дня. Таким образом, можно сделать вывод, что это надежная инвестиционная площадка. Если вы хотите сотрудничать с прозрачным брокером, создайте учетную запись в CBM Group. Вы получите отличные условия с низкими комиссиями и качественное обслуживание. Ну и с выводом прибыли у вас точно никогда не будет проблем.