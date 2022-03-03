БГЭС продлевает сроки оплаты квитанций до 31 марта

10 февраля Барнаульская горэлектросеть информировала своих абонентов на официальном сайте компании и в средствах массовой информации, что продлит сроки оплаты январских квитанций и отменила пени до 28 февраля. Такое решение было принято БГЭС из-за закрытия офисов для очного приёма посетителей и внедрения нового программного комплекса для расчётов с населением.

В течение февраля у компании действительно были обнаружены недоработки во внедрении нового программного комплекса, которые выявились во время интеграции данных в платёжные системы, в том числе в систему «Город», признали в БГЭС. При этом, как отмечает директор по сбыту электроэнергии Марина Сорокина, проблема носит точечный характер.

«Мы предложили клиентам, не согласным с начислением в квитанциях или в системе „Город“, оплатить фактические показания своих приборов учёта до 28 числа. Никаких материальных убытков абонент не понесёт. На сегодняшний день принято решение продлить мораторий на пени до 31 марта. Я подчеркну, что проблема не несёт масштабного характера. Любое внедрение программного комплекса всегда сопряжено с рисками возникновения ошибок. Особенно если это касается интеграции данных в другие системы. В нашем случае программный комплекс охватывает свыше 240 тысяч лицевых счетов, выявленные ошибки можно назвать точечными. Все они оперативно устраняются по мере выявления. Их мы находим сами или нам о них сообщают абоненты. Мы осознаём свою ответственность перед абонентами, поэтому и предприняли ряд компенсирующих мер», — сказала Сорокина.

Так, по жилищному кодексу оплачивать коммунальные платежи необходимо до 10 числа каждого месяца. Барнаульская горэлектросеть продлила платёжный период до конца марта, то есть дополнительно на три недели. При этом в компании отмечают, что возросшие суммы в квитанциях в январе чаще всего не связаны с программными ошибками.

У многих горожан в конце прошлого года контролёры горэлектросети сняли фактические показания с приборов учёта, по ним были выставлены январские квитанции. Для тех, кто ежемесячно передаёт показания, никаких сюрпризов со счетами за электроэнергию не последовало. Были неприятно удивлены те, кто не привык смотреть на счётчик. Так произошло с абонентом, который обратился в региональные СМИ. Жительница дома по ул. Деповской, 9, пожаловалась на нереально возросшие начисления в квитанциях:

«Коммуналку я оплачиваю в банковском приложении. У меня настроен автоплатёж, списание с карты происходит 6 числа каждого месяца. Так вот, 6 января мне пришло извещение, что нужно оплатить за свет в квартире 1461,59 рубля. Я оплатила. Предположила, что такая сумма набралась, потому что приходилось пользоваться обогревателем. Но счёт все равно казался каким-то нереальным. 6 февраля „выскочила“ сумма в размере 755,05 рубля — тоже больше, чем обычно. 28 февраля я зашла в личный кабинет на сайте БГЭС. А там сумма уже около 1700!»

В БГЭС разобрали ситуацию пошагово:

1. За весь 2021 год абонентка передала показания прибора учёта только один раз, в июле.

2. Во второй раз фактические показания снял контролёр Барнаульской горэлектросети 2 декабря, они составили 190 киловатт-часов (кВт·ч).

3. За декабрь абонентка вновь не передала показания, в такой ситуации энергосбытовая компания обязана произвести расчёт по среднемесячным показаниям. Для абонентки он составил 130 кВт·ч. Сумма в квитанции за декабрь составила 1440 рублей за 320 кВт·ч (190 + 130 кВт·ч).

4. В январе абонентка вновь не передаёт показания. Размер среднемесячного расхода увеличился (поскольку были сняты фактические показания 2 декабря) до 162 кВт·ч за январь на сумму 729 рублей.

5. 24 февраля абонент заявил показания за февраль, они составили 191 кВт·ч на сумму 859,50 рубля. С 1 января оплата электроэнергии абонентом производилась один раз в размере 1440 рублей. Таким образом, начисление за январь и февраль составили 1588,50 рубля.

Итог: ошибки в расчетах не выявлено. Барнаульская горэлектросеть рекомендует абоненту передавать показания с 21 по 25 число каждого месяца, так как показания, переданные в этот период, будут учтены в квитанциях.