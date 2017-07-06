Библиотекарь из Горного Алтая вновь обыграла знатоков "Что? Где? Когда?"

Библиотекарь из Республики Алтай Светлана Сумачакова задала вопрос знатокам программы "Что? Где? Когда?", на который они не смогли ответить. Финал летней серии игр прошел воскресенье, 2 июля, сообщается на сайте программы.

На этот раз телезрители разгромили команду знатоков со счетом 6:0. Жительница Республики Алтай принесла команде телезрителей четвертое очко. Ее вопрос звучал так: "Закончите индейскую мудрость. Если в глазах не было слез, у души не будет …" Знатоки решили, что правильный ответ – радость или покой. Но он звучал так: "… у души не будет радуги".

Таким образом, алтайский библиотекарь выиграла 80 тысяч рублей.

Как пишет портал "Новости Горного Алтая", Светлана Сумачакова ранее она стала первым в истории клуба телезрителем — двукратным обладателем приза "Хрустальная сова". А зимой 2016 года она играла "Суперблиц" с представителем команды знатоков Дмитрием Авдеенко и выиграла, получив приз в размере 506 тысяч рублей.