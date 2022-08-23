Билайн бизнес подготовил ИТ-инфраструктуру для центра геодезии

Билайн бизнес организовал для ФБГУ «Центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных» работу двух информационных платформ: Федерального портала пространственных данных (ГИС ФППД) и системы ведения единой электронной картографической основы (ГИС ЕЭКО). Специалисты компании в сжатые сроки сформировали для заказчика всю необходимую инфраструктуру.

«Перед сотрудниками билайн бизнес была поставлена непростая задача — не только оперативно подготовить необходимую инфраструктуру, но и обеспечить максимальную безопасность данных. Реализовать контракт в поставленный заказчиком срок удалось благодаря высокому уровню компетенций и слаженной работе сотрудников, а качество предоставленных услуг было не раз отмечено представителями Центра геодезии и картографии», — рассказал директор по работе с государственными заказчиками ПАО «Вымпелком» Александр Шведов.

«Центр геодезии, картографии и ИПД» получил максимально проработанные решения. Два резервных независимых канала связи обеспечили отказоустойчивость инфраструктуры. Серверные мощности были предоставлены заказчику по сервисной модели, включающей все необходимые действия по поставке, настройке и коммутации оборудования.

Напомним, билайн бизнес — структурное подразделение компании ПАО «ВымпелКом», которое ведёт свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В их портфеле — более 70 решений для бизнеса, в том числе на основе ИТ и цифровых сервисов, системной интеграции.