Билайн бизнес запускает сервис облачных видеоконференций «rOOm»

Билайн бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») представляет сервис «rOOm"*, созданный на базе партнёрского решения «linkchat"** от компании ООО «Смартконф». Сервис позволяет проводить онлайн-встречи до 200 человек в отдельных виртуальных комнатах, куда приглашённые проходят по ссылке.

Сервис подойдёт тем, кому важно проводить регулярные видеовстречи — продуктовым командам, студиям дизайна, сотрудникам техподдержки, рекрутинговым агентствам и т.д. Также «rOOm» является отличным инструментом для организации дистанционного обучения и проведения вебинаров.

В «rOOm» встроен набор специальных API-методов***, позволяющий настроить интеграцию с другими системами, которые заказчик уже использует в работе: от интернет-магазинов до иных сторонних ресурсов.

На всех тарифах «rOOm»:

• нет ограничения по продолжительности встреч;

• запись конференций;

• включена возможность демонстрации экрана;

• предустановлен виджет бронирования;

• осуществляется шифрование трафика для защиты данных.

«rOOm» распространяется по подписной модели: начальный тариф стоит 350 рублей в месяц, но в зависимости от выбираемых дополнительных опций и количества пользователей/участников стоимость подключения изменяется.

* rOOm — «комната», наименование сервиса, возрастной ценз 0+

** linkchat — ссылка-разговор

*** Application Programming Interface — программный интерфейс приложения