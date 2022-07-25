Билайн бизнес запускает сервис облачных видеоконференций «rOOm»
Регистрироваться или устанавливать приложения на ПК не обязательно — «rOOm» работает в любом браузере, а также на мобильных устройствах
Билайн бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») представляет сервис «rOOm"*, созданный на базе партнёрского решения «linkchat"** от компании ООО «Смартконф». Сервис позволяет проводить онлайн-встречи до 200 человек в отдельных виртуальных комнатах, куда приглашённые проходят по ссылке.
Сервис подойдёт тем, кому важно проводить регулярные видеовстречи — продуктовым командам, студиям дизайна, сотрудникам техподдержки, рекрутинговым агентствам и т.д. Также «rOOm» является отличным инструментом для организации дистанционного обучения и проведения вебинаров.
В «rOOm» встроен набор специальных API-методов***, позволяющий настроить интеграцию с другими системами, которые заказчик уже использует в работе: от интернет-магазинов до иных сторонних ресурсов.
На всех тарифах «rOOm»:
• нет ограничения по продолжительности встреч;
• запись конференций;
• включена возможность демонстрации экрана;
• предустановлен виджет бронирования;
• осуществляется шифрование трафика для защиты данных.
«rOOm» распространяется по подписной модели: начальный тариф стоит 350 рублей в месяц, но в зависимости от выбираемых дополнительных опций и количества пользователей/участников стоимость подключения изменяется.