Битва лесных спецов Алтайского края. Прямая трансляция

Битва лесных спецов продолжается. Сегодня, 3 сентября, Павловске проходят основные соревнования Олимпиады работников лесной отрасли Алтайского края.

Сразу на нескольких площадках разворачивается горячая борьба за звание "лучшего" - лучшего пожарного, лучшего водителя, лучшего вальщика леса и лучшего оператора гидроманипулятора. В соревнованиях участвуют около 500 лесных работников, каждый из которых не раз доказывал свой профессионализм.

Но сегодня им предстоит показать наивысшие результаты в скорости, качестве и мастерстве. Также в этом году в программу Лесной олимпиады включены спортивные соревнования и творческий конкурс "Поющий лес".

Смотрите масштабные и красочные турниры пожарных прямо сейчас:

(Трансляция окончена)

Прямую трансляцию организует национальный оператор связи "Энфорта".