Бийчане несколько лет добиваются возвращения "лежачего полицейского" перед школой

Жители улицы Севастопольской в Бийске несколько лет пытаются добиться возвращения "лежачего полицейского" на дорогу перед школой № 19. Искусственную неровность, которая заставляла водителей сбрасывать скорость, установили в 2016 году, однако в 2018 году ее снесли во время капитального ремонта улицы.

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Как пишет "Бийский рабочий", год назад на улице автомобиль сбил ребенка. По словам матери, мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу и одна из машин наехала на ребенка. Он смог самостоятельно добраться до дома и при первом осмотре у него не нашли никаких серьезных травм, однако позднее врачи обнаружили гематому головного мозга и ему потребовалась трепанация черепа.

Мальчик остался жив, однако ему потребовалось переливание крови и долгая реабилитация. После произошедшего ребенок до сих пор заикается и боится переходить дорогу.

В мае 2020 года корреспонденты "Бийского телевидения" обращались в администрацию с вопросом о возвращении "лежачего полицейского", где им пообещали удовлетворить просьбу сразу после наступления теплой погоды. Однако лето прошло, а искусственную неровность так и не установили.

При этом в паспорте дорожной безопасности школы № 19 "лежачий полицейский" обозначен, а документ утвержден местным ГИБДД. Сами местные жители неоднократно обращались в различные инстанции, однако так и не смогли добиться ответа властей.