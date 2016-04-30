Бийчане обнаружили на городской улице два цинковых гроба

Фото: vesti22.tv

Жители Бийска обнаружили на одной из городских улиц два цинковых гроба, сообщают Вести 22.

О данной находке горожане заявили в полицию. Вероятнее всего, цинковые гробы использовались для транспортировки тел.

Скорее всего, затем родственники умерших хоронили близких в классических деревянных гробах, а от цинковых попросту избавились.

Тем не менее правоохранительные органы устанавливают, кому в действительности предназначался груз.

