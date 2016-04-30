Бийчане обнаружили на городской улице два цинковых гроба
Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента
30 апреля 2016, 20:34
Фото: vesti22.tv
Жители Бийска обнаружили на одной из городских улиц два цинковых гроба, сообщают Вести 22.
О данной находке горожане заявили в полицию. Вероятнее всего, цинковые гробы использовались для транспортировки тел.
Скорее всего, затем родственники умерших хоронили близких в классических деревянных гробах, а от цинковых попросту избавились.
Тем не менее правоохранительные органы устанавливают, кому в действительности предназначался груз.
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