Бийчане заметили медведя, гуляющего по улице города
Интернет-пользователи уверены, что это тот же медведь, которого видели осенью
1 марта 2018, 16:11
Интернет-пользователи обсуждают фотографию, на которой запечатлен медведь, расхаживающий по улице в Бийске. Об этом пишет "Катунь 24".
Фото появилось в Сети 28 февраля. Интернет-пользователи уверены, что это тот же медведь, которого видели на улице Бийска осенью прошлого года.
По всей видимости, медведь из передвижного цирка, который работает неподалеку.
Комментарии
Новости партнеров