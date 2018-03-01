Бийчане заметили медведя, гуляющего по улице города

Интернет-пользователи обсуждают фотографию, на которой запечатлен медведь, расхаживающий по улице в Бийске. Об этом пишет "Катунь 24".

Фото появилось в Сети 28 февраля. Интернет-пользователи уверены, что это тот же медведь, которого видели на улице Бийска осенью прошлого года.

По всей видимости, медведь из передвижного цирка, который работает неподалеку.