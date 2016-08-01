Бийчанин черенком от лопаты повредил автомобиль на 62 тысячи рублей

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Житель Бийска получил 150 часов обязательных работ за то, что черенком от лопаты нанес серию ударов по припаркованной иномарке.

Как сообщили в понедельник, 1 августа, в краевой прокуратуре, мужчине инкриминировали умышленное повреждение чужого имущества.

Сам инцидент произошел в октябре прошлого года, когда злоумышленник, будучи пьяным, нанес деревянным черенком не менее 10 ударов по автомобилю Toyota Corolla, хозяйкой которой являлась женщина.

В порыве агрессии мужчина повредил капот, лобовое и боковые стекла, двери машины, зеркала. Общая сумма ущерба превысила 62 тысячи рублей.

Во время суда обвиняемый признал свою вину в полном объеме.