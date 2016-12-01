Бийчанин с кухонным ножом в руке напал на продавца продуктового магазина

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Полицейские задержали бийчанина, которого подозревают в совершении разбойного нападения с применением ножа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как сообщают в ведомстве, вечером в продуктовый отдел магазина вошел мужчина в маске и с кухонным ножом в руке. Он начал угрожать продавцу и требовать от него деньги и сигареты.

Женщина не растерялась и незаметно нажала "тревожную кнопку". Однако грабитель ушел еще до того, как приехала охрана.

Спустя несколько дней был задержан 29-летний бийчанин, уже имеющий судимость. При обыске у него были изъяты нож и куртка, внешне схожие с указанными в ориентировке.

Мужчина сознался в содеянном, сейчас он находится в СИЗО.