Бийчанин трижды попался на пьяном вождении угнанными автомобилями

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Житель Бийска трижды за один месяц попался на пьяной езде, причем управляя угнанными автомобилями.

Как сообщили в краевой прокуратуре, в марте текущего года в вечернее время мужчина употреблял спиртные напитки в баре, после чего ему необходимо было доехать до своей знакомой. Не имея денег на такси, он решил угнать находящийся на парковке недалеко от бара автомобиль.

"Когда он проезжал по одной из центральных улиц, находящийся на дороге инспектор ДПС выдвинул ему требование об остановке, но он проигнорировал его требование и попытался скрыться от сотрудников полиции, в ходе осуществления преследования водитель был задержан", - уточняют в надзорном ведомстве.

Через неделю житель наукограда вновь был задержан сотрудниками ДПС при аналогичных обстоятельствах.

"В результате расследования уголовное дело направлено в суд по обвинению виновного лица в совершении трех фактов угонов и трех фактов управления автомобилем в состоянии опьянения", - резюмируют в прокуратуре.