Бийчанин угнал авто и попал в ДТП на соседней улице
Автомобиль был припаркован на ночь на неохраняемой территории. Пропажу обнаружил утром владелец машины
Фото: kamkrai.com
Полицейские в Бийске задержали молодого человека, которого подозревают в угоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
С заявлением к правоохранителям обратился 57-летний горожанин, который утром обнаружил, что его автомобиль, припаркованный на ночь на неохраняемой территории, пропал. Вскоре пропавшую машину с признаками ДТП нашли на одной из соседних улиц Бийска.
Прибывшие на место аварии эксперты нашли в салоне авто улики, которые позволили установить личность подозреваемого. Его объявили в розыск, а ориентировки передали всем наружным постам полиции.
Отмечается, что на данный момент угонщика удалось задержать. По факту угона возбуждено уголовное дело.