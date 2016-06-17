Бийчанин угнал авто и попал в ДТП на соседней улице

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Полицейские в Бийске задержали молодого человека, которого подозревают в угоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

С заявлением к правоохранителям обратился 57-летний горожанин, который утром обнаружил, что его автомобиль, припаркованный на ночь на неохраняемой территории, пропал. Вскоре пропавшую машину с признаками ДТП нашли на одной из соседних улиц Бийска.

Прибывшие на место аварии эксперты нашли в салоне авто улики, которые позволили установить личность подозреваемого. Его объявили в розыск, а ориентировки передали всем наружным постам полиции.

Отмечается, что на данный момент угонщика удалось задержать. По факту угона возбуждено уголовное дело.