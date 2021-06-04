Бийчанин украл у курьера семь коробок с косметикой и забыл, куда их спрятал

В Бийске полицейские задержали подозреваемого в краже семи коробок с косметической продукцией, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

С заявлением к правоохранителям обратился 22-летний курьер. Собираясь на работу, молодой человек обнаружил разбитым переднее стекло своего автомобиля, а посылки, которые лежали в салоне, исчезли. Ущерб составил 19 тысяч рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 31-летний ранее судимый бийчанин. Он признался в совершении преступления и рассказал, что в этот момент был пьян. Забрав коробки, он спрятал их неподалёку и вновь ушёл пить.

Сейчас стражи порядка ищут украденное. Поскольку горожанин находился в сильном опьянении, вспомнить, куда он спрятал коробки, не смог. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, то есть тайное хищение чужого имущества".